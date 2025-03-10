BŞEÜ Rektörü Granit Seramik Fabrikasını Ziyaret Etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı bir granit seramik fabrikasını ziyaret ederek, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, Ar-Ge projeleri gibi konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında, Fabrika Müdürü Ercan Çelik ile gerçekleştirilen toplantıda Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversiteleri ile seranit arasında eğitim, araştırma ve uygulamalı proje konularında ortak çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, ziyaret sonunda şirket yetkililerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK