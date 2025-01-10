BŞEÜ'den Minik Öğrencilere Enerji Verimliliği Seminari

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulu minik öğrencilerine 'Enerji Verimliliği ve Tasarrufu' başlıklı seminer düzenlerek Enerji Verimliliği Haftası kutlandı.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Rahmiye Zerrin Yarbay ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Emrah Dokur'un yaptıkları sunum ile birlikte ilk defa 'enerji' kavramını duyan 1. sınıf öğrencilerine yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği konularında bilgiler verildi. Seminer sonunda öğrencilerin soruları yanıtlandı. - BİLECİK