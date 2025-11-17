BŞEÜ Kampüsünde Fidan Dikim Etkinliği Gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) kampüsüne, "ÜNİDES-Kampüs peyzajına dokunuyorum" projesi kapsamında yeni fidanlar dikildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Artı Sanat Kulübü tarafından, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen "ÜNİDES - Kampüs peyzajına dokunuyorum" projesi kapsamında kampüs alanında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Hilal Kahveci ve Dr. Öğr. Üyesi Serdar Kasap danışmanlığında, 3. sınıf öğrencisi Ebrar Ustaibrahimoğlu koordinasyonunda yapıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, akademik ve idari personel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, Artı Sanat Kulübü üyeleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte; Çalı Erguvan, Huş, Oya Ağacı, Gülibrişim, Kırmızı Yapraklı Süs Eriği, Süs Kirazı, Leylandi ve Lavanta türlerinde bitkiler toprakla buluşturuldu.

Rektör Kaplancıklı, "Projenin öğrencilerimizin uygulama becerilerini geliştiriyor. Kampüsümüzün sürdürülebilir ve yaşayan bir doğa alanına dönüştürülmesini hedefliyoruz. Etkinliğimiz öğrencilerimizin 'Daha yeşil bir kampüste, yeni projelerde buluşmak üzere' mesajıyla tamamlandı" dedi. - BİLECİK