BŞEÜ Futbol Takımı Grubunu 2. Sırada Tamamladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ' Futbol Bölgesel Grup' müsabakalarında üstün bir mücadele sergileyerek grubunu 2'inci sırada tamamladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2024-2025 Faaliyet Programı kapsamında, Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ' Futbol Bölgesel Grup' müsabakalarında, BŞEÜ futbol takımı grubunu 2'inci sırada tamamladı. Aynı grupta yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile karşılaşan, BŞEÜ futbol takımı turnuvaya 3-3'lük ESOGÜ beraberliği ile başladı. Ardından ev sahibi Afyon Kocatepe Üniversitesi'ni 2-0 gibi net bir skorla mağlup eden BŞEÜ futbol takımı, üçüncü maçta Uşak Üniversitesi karşısında 1-0'lık galibiyet elde etti. BŞEÜ Futbol takımı son gün oynanan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi karşılaşmasında 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla grubunu 2'inci sırada tamamlayan BŞEÜ futbol takımı iyi bir başarı elde etti. - BİLECİK