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BŞEÜ'de Mikroalgler Konferansı Düzenlendi

BŞEÜ'de Mikroalgler Konferansı Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Sürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonominin Sağlanmasında Mikroalgler' konferansında, mikroalglerin tarım ve hayvancılıktaki potansiyeli ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) 'ALGAEBREW' başlıklı "AB Projesi" kapsamında 'Sürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonominin Sağlanmasında Mikroalgler' konferansı gerçekleştirildi.

BŞEÜ ortağı olduğu 'Unlocking the Potential of Microalgae for the Valorisation of Brewery Waste Products into Omega-3 Rich Animal Feed and Fertilisers ALGAEBREW' başlıklı "AB Projesi" kapsamında 'Sürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonominin Sağlanmasında Mikroalgler' konferansı gerçekleştirildi. Proje yürütücüsü Dr. Ronald Halım Algaebrew projesini katılımcılara tanıttı. Projede doktora öğrencisi olarak yer alan 'Felix Joel BROOKE' ve 'Qinge MA' başlıklı mikroalg biyoremediasyonu ve mikroalg-bakteri etkileşiminin izlenmesi ve kontrolü ile ilgili bilgi verirken 'Natasha WARIS' mikroalglerden elde edilen biyogübrenin sürdürülebilir tarımdaki öneminden bahsetildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

bilecik Ekonomi Eğitim Çevre Yerel Tarım

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