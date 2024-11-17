Üye Girişi
Haberler

BŞEÜ'de Kariyer Söyleşileri: Bilecik Valisi Şefik Aygöl Öğrencilerle Buluştu

BŞEÜ'de Kariyer Söyleşileri: Bilecik Valisi Şefik Aygöl Öğrencilerle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen Kariyer Söyleşileri etkinliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl katıldı. Kariyer hayatı ve çağdaş yönetim anlayışı üzerine öğrencilere bilgi veren Aygöl, kamu yönetimi ve devlet-vatandaş ilişkileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bu haftaki Kariyer Söyleşilerinin konuşmacası Bilecik Valisi Şefik Aygöl oldu.

BŞEÜ'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımları ile gerçekleşti.

İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen Kariyer Söyleşileri programında Vali Aygöl BŞEÜ öğrencileri ile bir araya geldi. Kariyer hayatı hakkında bilgi veren Vali Aygöl, bir bireyin sadece üniversite okumasının ve eğitim almasının yeterli olmadığını vurgulayarak mesleki sermaye hedefleyen öğrencilere çağdaş yönetim anlayışının temel prensipleri hakkında önerilerde bulundu.

Kaymakamlık sınavı, mülakatlar, yeterlikler çerçevesi, Türkiye'de kamu yönetimi yaklaşımlarını tecrübelerinden ve gözlemlerinden yola çıkarak özetleyen Vali Aygöl, kamu kavramının değişimine ve gelişimine paralel olarak devlet ile vatandaş bütünleşmesinde kilit rol üstlenen vali ve kaymakamların sürecin tasarlayıcıları olması gerektiğini söyledi. Ülkelerin yönetim şekillerinden ve zamanla değişen yönetim sistemlerinden bahseden Vali Aygöl, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Söyleşiye Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İİBF Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katılım sağladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun

Erdoğan'dan toplantıya damga vuran Bahçeli talimatı

 CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti

"Tek bir harf değişti 1 milyar gitti"

 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polisin üzerine saldı
Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı

Ünlü peynir markası iflas bayrağını çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ES TV CANLI izle! Eskişehir – Keçiborlu ES TV canlı izleme linki ve uyu frekansı! Eskişehirspor Keçiborlu Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! BAL LİGİ TFF Amatör Lig Eskişehirspor Keçiborlu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eskişehirspor Keçiborlu Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! BAL LİGİ TFF Amatör Lig Eskişehirspor Keçiborlu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları (16-17 Kasım akaryakıt fiyatları) CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Türkiye-Galler maçından kareler! Türkiye-Galler maçından unutulmaz anlar… Yunus Akgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? EXXEN canlı maç izle! Karadağ-İzlanda canlı izleme linki!Karadağ-İzlanda maçı canlı yayın bilgileri… Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Galler maç sonucu! Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.