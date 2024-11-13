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BŞEÜ'de 'Çocuklarda Psikolojik Gelişim' Semineri Düzenlendi

BŞEÜ'de 'Çocuklarda Psikolojik Gelişim' Semineri Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen seminerde Klinik Psikolog Melis Sünetçi Soysaldı, çocukların psikolojik gelişimi hakkında bilgi verdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından 'Çocuklarda Psikolojik Gelişim' semineri gerçekleştirdi. Klinik Psikolog Melis Sünetçi Soysaldı konuşmacı olarak katıldığı 'Çocuklarda Psikolojik Gelişim' semineri gerçekleştirdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri Klinik Psikolog Melis Sünetçi Soysaldı'nın konuşmacı olarak katıldığı 'Çocuklarda Psikolojik Gelişim' semineri gerçekleştirdi. Psikoloji perspektifinden 'Gelişim nedir?', gelişim dönemleri, gelişimi etkileyen faktörler, gelişim kuramları, bağlanma ve ebeveyn tutumları gibi konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Soru-cevap bölümü gerçekleştirilmesinin ardından Kariyer Merkezi Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hacer Taşkıran Tepe'nin, Klinik Psikolog Melis Sünetci Soysaldı'ya teşekkür belgesi takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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