BŞEÜ'de Akademik ve İdari Personel Buluşması Gerçekleşti
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın katılımıyla akademik ve idari personel buluşması düzenledi. Etkinlikte sağlık ve mutluluk temennileri paylaşıldı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), akademik ve idari personel bir araya geldi.
BŞEÜ Spor Salonunda düzenlenen programda Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile çok sayıda akademik ve idari personelimiz katılım sağladı. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversite ailesi ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, akademik ve idari personelimize sağlık ve mutluluk temennilerinde bulundu.
Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel