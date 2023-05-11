BŞEÜ'de 'Akademik Cübbe Giyme ve Ödül Töreni' yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), 'Akademik Cübbe Giyme ve Ödül Töreni'nin üçüncüsü düzenlendi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda 2022 yılında bir üst akademik unvana atanmayı hak eden 7 profesör, 26 doçent, 49 Dr. öğretim üyesi olmak üzere toplam 82 akademisyen cübbelerini giydi. Cübbe giyen hocaların yanı sıra Q1 ve Q2 yayın sayıları en yüksek olan, en fazla akademik teşvik puanına sahip olan Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) projeleri üreten akademisyenlere ödül takdimi yapıldı.

"Üniversitemizin geleceğini inşa ediyoruz"

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitenin son 3 yılını boyunca hayata geçirilen çalışmaları anlattığı sunumda, "Yeni açılan fakültelerimizle, günden güne artan öğrenci sayımızla, hızla genişleyen akademik ve idari kadromuzla geleceğe yürürken, üniversitemizin de geleceğini inşa ediyoruz" dedi.

Rektör Beydemir, üniversitenin gelecek planlarına dair açıklamalar yaptığı konuşmasında, üniversitenin dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer alması için çaba sarf eden tüm personellere ve üniversitenin tüm çalışmalarında destek veren paydaşlara teşekkür etti. Programın ikram arasında, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin hazırladığı sergi yoğun ilgi gördü. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen törene Vali Vekili Akgün Corav, İl Jandarma Eğitim Komutanı Tuğg. Uğur Ertekin, İl Garnizon Komutanı Per. Atğm. Muzaffer Kocabaş, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Suat Günbey, Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Cenk Karakurt ile Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Genel Sekreterimiz Öğr. Gör. Özgür Özcan, il protokolü, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı. - BİLECİK