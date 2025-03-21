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BŞEÜ'de Aile Yılı Etkinliği: Eş Seçimi ve Sağlıklı İlişkiler

BŞEÜ'de Aile Yılı Etkinliği: Eş Seçimi ve Sağlıklı İlişkiler
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide aile uzmanları, eş seçimi, sevgi ve uyum konularında öğrencileri bilgilendirdi. Etkinlik, interaktif bir ortamda gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bozüyük Meslek Yüksekokulu konferans salonunda öğrenciler için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli uzmanların katılımıyla düzenlenen söyleşi, 'Aile Yılı' faaliyetleri çerçevesinde organize edildi. Etkinlikte, 'Eş seçimi, sevgi, saygı ve uyum' konuları ele alındı. Uzmanlar, sağlıklı ilişki kurmanın temel taşlarını, uyumlu bir aile yapısının önemini ve eş seçimi sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları öğrencilere aktardı. Söyleşi, öğrencilerden büyük ilgi görürken, interaktif bir ortamda karşılıklı soru-cevaplarla zenginleşti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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