BŞEÜ'de 2. Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı Gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 2. Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı (ESYED), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İki gün süren çalıştayın açılış konuşmalarını, BŞEÜ Rektör Yardımcısı ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Prof. Dr. Murat Yurdakul, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cenk Karakurt ve Endüstriyel Sürdürülebilirlik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şenay Balbay yaptı. Bu yıl ikincisi düzenlenen çalıştayda; sürdürülebilir üretim, yeşil dönüşüm politikaları, karbon yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi gibi başlıklarda sunumlar gerçekleştirildi. Katılımcılar, sanayi-üniversite iş birliği çerçevesinde sürdürülebilirlik hedeflerinin güçlendirilmesi, çevresel etkilerin azaltılması ve yeşil ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması konularında fikir alışverişinde bulundu. Türk Telekom, Turkcell, Zorlu Holding, Yapı Kredi, Koç Üniversitesi, RSM Türkiye, RHG EnerTürk, Kimpur, Sürdürülebilir Ticaret Derneği ve Blueit gibi önemli kurumların temsilcileri, tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Çalıştayın kapanışında söz alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin sürdürülebilirlik vizyonuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi ile akademiyi aynı masada buluşturan bu tür etkinlikler, hem bölgesel hem de ulusal ölçekte yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmada büyük önem taşıyor. Üniversite olarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir gelecek için bilimsel katkılarımızı artırmaya devam edeceğiz." - BİLECİK