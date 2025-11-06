Haberler

BŞEÜ'de 150 Zeytin Fidanı Dikildi

BŞEÜ'de 150 Zeytin Fidanı Dikildi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, çevre projesi kapsamında kampüs alanına 150 zeytin fidanı dikti. Etkinlik, 'Yeşil bir kampüs, sürdürülebilir bir gelecek' mesajıyla gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) öğrenciler, kampüs alanına 150 zeytin fidanı dikti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Genç TEMA Topluluğu, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen çevre projesi ile örnek bir etkinliğe imza attı. "ÜNİDES kampüsüne bir zeytin dalı da sen uzat" adı verilen proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, kampüs alanına 150 zeytin fidanı dikildi. Etkinlik, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Erdem Gülümser, Doç. Dr. Müge Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Ergin'in danışmanlığında; Bitki Koruma Bölümü 3. sınıf öğrencileri Zerda Karakurt ve Harun Sarialtun'un koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Fidan dikimi törenine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük, akademik ve idari personel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, TEMA Vakfı gönüllüleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlik 'Yeşil bir kampüs, sürdürülebilir bir gelecek' mesajıyla son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
