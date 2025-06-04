BŞEÜ Bahar Spor Müsabakaları Rekabet ve Dayanışma ile Tamamlandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen geleneksel Bahar Spor Müsabakaları, yoğun katılım ve yüksek bir rekabet ortamı ile tamamlandı.

Sporun birleştirici gücünü yansıtan organizasyonun sonunda, BŞEÜ Kapalı Spor Salonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Törene BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük, öğrenciler, akademik ve idari personel katıldı. Öğrenci ve personel takımlarının kıyasıya mücadele ettiği turnuvalarda, futbol halı saha, basketbol, kadın ve erkek voleybol, masa tenisi ve satranç branşlarında üstün performans sergileyen sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

BŞEÜ öğrencileri ve personelinin bir araya geldiği bu organizasyon, sporun yalnızca rekabet değil aynı zamanda dayanışma ve kaynaşma ortamı sunduğunu bir kez daha gösterdi. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, törende yaptığı değerlendirmede, sporun üniversite yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak katılım gösteren tüm takımları tebrik etti. - BİLECİK