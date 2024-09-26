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BŞEÜ ALGAEBREW Projesi Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

BŞEÜ ALGAEBREW Projesi Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, ALGAEBREW Projesi'nin toplantısına ev sahipliği yaptı. Proje, mikroalglerin bira atık ürünlerinin değerlendirilmeleri üzerine odaklanıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ortağı olduğu "ALGAEBREW Proje"nin toplantısına ev sahipliği yaptı.

BŞEÜ, ortağı olduğu Era-Net Cofund projeleri olan FOSC (Food Systems and Climate) ve SUSFOOD2 (Sustainable Food production and consumption) ortak çağrısı ile fonlanan 'Unlocking the Potential of Microalgae for the Valorisation of Brewery Waste Products into Omega-3 Rich Animal Feed and Fertilisers' (ALGAEBREW) başlıklı projenin toplantısına ev sahipliği yaptı. Projede üniversite adına çalışmaları Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen ve Dr. Öğr. Üyesi Ecem Müge Andoğlu Çoşkun yürüttü.

Toplantıya University College Dublin (İrlanda), Swansea University (Birleşik Krallık), USAMV Bucuresti (Romanya) üniversitelerinden akademisyenler ve Lambers-Seghers (Belçika) firma sahibi üniversite düzenlenen toplantıya katılım sağlarken projenin diğer ortakları da toplantıya online katılım sağladılar.

Toplantıda gerçekleştirilen proje faaliyetlerinin değerlendirmesi yapılırken bir sonraki döneme ilişkin planlamalar gerçekleştirildi. Bununla birlikte proje ortağı kurumların temsilcileri ile akademik çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantı oturumlarının sonrasında üniversitemizin çalışma alanları ve laboratuarları misafirlerimize tanıtıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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