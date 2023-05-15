Brüksel'de Cumhur İttifakı kutlaması

Belçika'da yaşayan Türkler, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri Genel Seçiminde Cumhur ittifakının seçimi önde götürmesini kutladı.

Türkiye'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri Genel Seçimi Avrupa'da da heyecanla takip edildi. Avrupa'da yaşayan ve Türkiye seçimleri için oylarını veren Türk vatandaşları dün itibariyle nefeslerini tutarak seçim sonuçlarını bekledi. Belçika'da başkent Brüksel olmak üzere Antwerpen ve Hasselt şehirlerinde oy veren ve seçim günü oylarının sayılmasını bekleyen Türk vatandaşları, sonuçların açıklanmaya başlaması ile seçim heyecanını birlikte yaşadılar. Cumhur İttifakını destekleyenler akşamın ilerleyen saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy oranını sokaklara çıkarak kutladı.

Belçika polisinin Türk vatandaşlarına müdahalesi olmadı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk mahallesi olarak da bilinen Chausse D'Haecht Caddesinde toplanmaya başlayan birçok gurbetçi ellerinde Türk bayrakları ve Erdoğan'a destek şarkılarıyla kutlama yaptı. Brüksel polisinin güvenlik amacıyla caddeyi tek yönden normal trafiğe kapatmasıyla cadde üzerinde toplanan kalabalık uzun süre sevinç gösterisinde bulundu. Oy sayımının devam ettiği saatlerde yapılan kutlamalarda herhangi bir olay yaşanmazken Belçika polisinin Türk vatandaşlarına hiçbir müdahalesi olmadı.

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı oylarının büyük bir değer kazanması da Avrupalı Türkleri sevindirdi. Türkiye seçimlerinde etkili olan yurt dışı oyların sayımı devam ederken yurt dışında kurulan toplam 9 bin 593 sandıktan 8 bin 58'i açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı oylarının yüzde 56.15'ini aldığı bildirildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 40.71, Sinan Oğan ise yüzde 2.02'ye ulaştı. Yurt dışında oy verme işlemleri yapıldığında henüz adaylıktan çekilmemiş olan Muharrem İnce ise oyların 1.12'sini aldı. Yurt dışı oylarının sayımının devam ettiği bildirildi. - BRÜKSEL