Brezilya'da 2 yıl sonra Rio Karnavalı coşkusu - Haberler

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Brezilya'da 2 yıl sonra Rio Karnavalı coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Brezilya'da 2 yıl sonra Rio Karnavalı coşkusu

Brezilya'da 2 yıldır Covid-19 nedeniyle gerçekleştirilemeyen Rio Karnavalı bu yıl yeniden renkli görüntülerle başladı.

Brezilya'da 2 yıldır Covid-19 nedeniyle gerçekleştirilemeyen Rio Karnavalı bu yıl yeniden renkli görüntülerle başladı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde her yıl gerçekleştirilen Rio Karnavalı Covid-19 nedeniyle 2 yıl aranın ardından bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı. Brezilya samba okullarının dansçıları ve müzisyenleri, seyircilerin coşkulu tezahüratlarıyla beraber başkent Rio de Janeiro'da bulunan Sambadrome geçit alanında açılış töreni düzenledi. Çok sayıda kişinin katıldığı Rio Karnavalı'nın 30 Nisan'a kadar süreceği belirtildi.

Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes, "Dünyadaki en büyük gösterinin geri döndüğünü gururla duyuruyorum" dedi. - BRASILIA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Koronavirüs, Brezilya, Rio, Yerel, Haberler

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