Bozüyüklü yardım sevenler iftarda buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozüyüklü yardım sevenler iftarda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bozüyüklü yardım sevenler iftarda buluştu

Bozüyük Yardım Sevenler Derneği tarafından iftar yemeği düzenlendi.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Yardım Sevenler Derneği tarafından iftar yemeği düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen iftar programına ilçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nermin Nalbantoğlu ve dernek üyeleri katıldı. İftar öncesinde misafirlerini tek tek karşılayan Dernek Başkanı Nalbantoğlu katılımları nedeni ile teşekkür etti. Ezanın okunması ile hep birlikte oruçlar açılarak dua edildi. İftar programına eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte katılan Başkan Bakkalcıoğlu "Yardım Sevenler Derneği üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldik ve Ramazan'ın bereketini paylaştık. Bizleri misafir eden Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nermin Nalbantoğlu ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, iftar yemeği, Bozüyük, İftar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title