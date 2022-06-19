Bozüyüklü öğrenciden gururlandıran başarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozüyüklü öğrenciden gururlandıran başarı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bozüyüklü öğrenciden gururlandıran başarı

Diyarbakır'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları' turnuvasına katılan Bozüyüklü öğrenci 3'üncü oldu.

Diyarbakır'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ' Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları' turnuvasına katılan Bozüyüklü öğrenci 3'üncü oldu.

İlkokullar kategorisinde Bilecik'i temsil eden Bozüyük Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Defne Öksüzler, önemli bir başarıya imza attı. Genç öğrenci katıldığı turnuvada 'Q-Bitz' alanında Türkiye 3'üncüsü oldu. Kazanılan büyük başarı sonrası Okul Müdürü Mehmet Güven, öğrencisini tebrik ederek, "Emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerini tebrik eder başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Cumhuriyet Bilecik Türkiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title