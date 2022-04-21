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Bozüyük Terminalinde temizlik

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük Terminalinde temizlik

Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin dış cephe camları tazyikli su ile yıkanarak temizlendi.

Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin dış cephe camları tazyikli su ile yıkanarak temizlendi.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından terminalin iç bölümlerinde yapılan günlük temizlik çalışmalarına ilave olarak dış cephede düzenli aralıklarla merdivenli İtfaiye aracı yardımıyla yıkanarak temizleniyor. Çalışmalarına kesintisiz olarak devam eden belediye temizlik ekipleri; duraklardaki temizlik çalışmalarını ve mıntıka temizliği çalışmalarını da sürdürüyor. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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