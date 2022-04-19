Bozüyük'te yeşil alanlardaki bakım çalışmaları sürüyor

Bozüyük'te ilçe genelindeki yeşil alanlardaki bakım ve temizlik çalışmaları periyodik aralıklarla sürüyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi tarafından ilçe genelindeki yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmaları sürerken, ekipler çalışmalarını Abdülhamit Han Parkı, Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı, ilçe mezarlığı ve orta refüjlerde gerçekleştiriyor. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel