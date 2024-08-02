Bozüyük'te Yeni Doğan Taylar İçin Tescil İşlemleri Yapıldı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan iki yarış atı işletmesinde, safkan İngiliz ve Arap yarış atlarından doğan tayların tescil işlemleri gerçekleştirildi. Tayların morfolojik tanımlamaları yapıldı, mikroçipleri takıldı ve DNA analizi için kan örnekleri alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yeni doğan taylar için tescil işlemleri yapıldı.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince, Bozüyük'te mevcut iki yarış atı işletmesinde, biri safkan İngiliz ve diğeri safkan Arap yarış atlarından doğal tayların tescil işlemleri yapıldı.
Tescil işlemleri sırasında tayların morfolojik tanımlamaları yapılarak, mikroçipleri takıldı ve DNA analizi için SCR kontrolleri yapılmak üzere kan örnekleri alınarak Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. - BİLECİK