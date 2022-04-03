Bozüyük'te sağlık çalışanları için dart turnuvası düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde görevli sağlık çalışanlarının katıldığı dart turnuvası sona erdi.

Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Bilecik İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği dart turnuvası tamamlandı. Bozüyük ilçesinde görevli sağlık çalışanlarının katıldığı turnuvada fiziksel aktivite ile sosyalleşme ve motivasyonlarının artırılması amaçlandı. Turnuva ile ilgili açıklama yapan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Bilecik İl Temsilcisi İsmail Torunlar, "Turnuvaya katılan sağlık personeli arkadaşlarımız yoğun çalışma temposundan uzaklaşarak farklı bir ortamda eğlenceli vakit geçirip, iddialı müsabakalar gerçekleştirdiler. Yüzlerindeki gülümseme bizleri mutlu etti. Turnuvada yarışan tüm katılımcı personelimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Düzenlenen turnuvada dereceye giren; 1'inci Mümine Tunç, 2'nci Hüseyin Nas ve 3'üncüler Mehtap Yücel ile Mehmet Kurca'ya kupa ve madalya takdim edildi. - BİLECİK