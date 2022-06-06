Bozüyük'te öğrenciler yetenekli oldukları spor branşına yönlendirilecek - Haberler

Bozüyük Belediyesi tarafından spor kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması, çocuklara sporu sevdirmek ve çocukları sporla tanıştırmak amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak öğrencileri yetenekleri doğrultusunda bir spor branşına yönlendirmek amacıyla yapılan çalışma yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Birimi Eğitmenleri ilçe genelindeki ilkokul ve ortaokulları ziyaret ederek tespit ettikleri spora yatkın öğrencileri kapalı spor salonuna davet etti. Yaklaşık 250 öğrenciyi davet eden spor eğitmenleri bu öğrencilerle yaptıkları çalışmalar neticesinde öğrencilerin yetenekli oldukları spor branşını tespit ederek ilgili branşlara yönlendirilecek. Bu çalışma ile aynı zamanda Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü alt yapısına yetenekli sporcular kazandırılacak. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel