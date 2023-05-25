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Bozüyük'te miniklere yangın eğitimi

Bozüyük'te miniklere yangın eğitimi

Yerel Haberler

Bozüyük'te anaokulu öğrencilerine Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından temel yangın eğitimi verildi.

Bozüyük'te anaokulu öğrencilerine Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından temel yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Halime Hatun Anaokulu'nun minik öğrencileri itfaiyenin faaliyetleri, yangın ve yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Belediye İtfaiye Müdürlüğü'nün misafiri oldu. İtfaiye personeli tarafından minik öğrencilere yangın konusunda gerekli bilgiler verilirken itfaiye araçları ve yangın söndürme ekipmanları da tanıtıldı. Yangın söndürme hortumu ile pratik yapan miniklere yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oyun oynamamaları konusunda uyarılarda bulunulurken kek ve meyve suyu ikramı da yapıldı. Minik öğrenciler unutulmaz bir gün geçirirken hem öğrendiler hem de eğlendiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Bozüyük Yerel Haberler

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