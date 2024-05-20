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Bozüyük'te miniklere trafik eğitimi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen 'Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında miniklere yaya geçitlerinden geçiş kuralları ve simülasyon gözlüğü ile uygulamalı eğitim verildi. Minikler hem eğlendi hem de öğrenerek bilinçlendi.

Bilecik(İHA) – Bilecik'in Bozüyük ilçesinde minikler hem eğlendi hem de öğrendi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında; Bozüyük Alışveriş Merkezi'nde miniklerle yaya geçitlerinden geçiş kuralları ve simülasyon gözlüğü ile uygulamalı eğitim verildi. Miniklerin simülasyon gözlüğü ile düz çizgi üzerinde yürümeye çalışırken ortaya çıkan eğlenceli anlar ise fotoğraf kareleri ile kaydedildi. Minikler hem eğlendi hem de öğrenerek bilinçlendi.

Trafik haftası kapsamında güvenlik birimlerinin faaliyetleri devam ederek her çocuğun bilinçlendirilmesi hedefleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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