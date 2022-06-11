Bozüyük'te mahalle konaklarında temizlik - Haberler

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Bozüyük'te mahalle konaklarında temizlik

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük'te mahalle konaklarında temizlik

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle konaklarının temizlik çalışmaları düzenli aralıklarla sürdürülüyor.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle konaklarının temizlik çalışmaları düzenli aralıklarla sürdürülüyor.

Mahalle konaklarında nişan, mevlit, düğün gibi organizasyonlarda kullanılan çok amaçlı salonlarda rutin olarak yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra genel ve daha detaylı çalışmalarda camlar içeriden itina ile silinerek dışarıdan da itfaiye aracı yardımıyla yıkanarak temizleniyor. Kamuya açık alanların temizliğine özen gösteren temizlik ekipleri vatandaşlardan da bu alanların temiz tutulması konusunda daha duyarlı olmalarını istediler. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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