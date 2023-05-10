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Bozüyük'te maddi hasarlı yangın

Bozüyük'te maddi hasarlı yangın

Yerel Haberler

Bozüyük'te bir binada çıkan yangın çevre evlere sıçramadan söndürülürken olayda maddi hasar meydana geldi.

Bozüyük'te bir binada çıkan yangın çevre evlere sıçramadan söndürülürken olayda maddi hasar meydana geldi.

Yenidoğan Mahallesi 406 Sokak No 5'te çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine çağrılan Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin olaya hızlı müdahalesi ile yangın, büyümeden ve çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. Ayrıca binada bulunan 2 yavru kedi itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Yangın sonrasında ise ekipler yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak geniş çaplı bir araştırma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozüyük Belediyesi Yenidoğan Bozüyük Yerel Haberler

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