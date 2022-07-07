Bozüyük'te kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozüyük'te kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bozüyük'te kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim yerleri denetlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim yerleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat eden 35 kişinin kesim yerleri ile ilçede bulunan hayvan satış yeri sağlık ve çevre şartları yönünden alınması gereken tedbirler ile pazara gelen hayvanların kulak küpelerinin, pasaportlarının ve il dışından gelen hayvanların veteriner sağlık raporlarının olup olmadığı açısından kontrol edildi. Özellikle damızlık değeri bulunan büyükbaş dişi hayvanların kesilmemesi gerektiği yönünde görevlilerce ikazda bulunuldu. Görülen eksikliklerin Kurban Bayramı'na kadar giderilmesi yönünde uyarılar yapılarak, gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

İlçe genelinde yaklaşık 900 adet büyükbaş ve bin 750 adet küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak kesileceği tahmin ediliyor. Bayramın son gününe kadar hayvan satış ve kesim yerlerinde denetimlerin aralıksız yapılacağı belirtildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Bilecik Bozüyük Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title