Bozüyük'te kanal temizliği - Haberler

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Bozüyük'te kanal temizliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük'te kanal temizliği

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin ortasından geçen açık kanallarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin ortasından geçen açık kanallarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Ekipler bölgede oluşan kötü koku ve sinek popülasyonunun önüne geçmek için başlattıkları kanal temizliği çalışmalarını iş makineleri vasıtasıyla sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında çevredeki vatandaşların kanaldan olumsuz yönde etkilenmemeleri amacıyla yapılan çalışmaların düzenli aralıklar ile devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

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