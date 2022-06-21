Bozüyük'te hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı - Haberler

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Bozüyük'te hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük'te hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hac vazifesini yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adayları kutsal topraklara uğurladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hac vazifesini yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adayları kutsal topraklara uğurladı.

Bozüyük Cumhuriyet Meydanında düzenlenen ve 31 hacı adayının ve yakınlarının bulunduğu programda konuşan Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez "Kutsal topraklara yolculuklar başladı. İbrahim Aleyhisselamın insanları hacca çağırmasına 'Lebbeyk' nidasıyla diye cevap veren, sabır ve takva azığıyla heybelerini dolduran hacı adayları bu şuurla bu görevlerini ifa ederek Hacdan Peygamberimizin 'Mebrur bir haccın karşılığı ancak cennettir.' müjdesine nail olarak dönecekler. Rabbimiz hac ibadetini yapan cümle müslümanların ibadetlerini kabul buyursun inşallah " dedi.

Program, Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez tarafından yapılan dua ile sona erdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bilecik Hac Yerel Haberler

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