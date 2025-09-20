Haberler

Bozüyük'te Erasmus+ Projesi Kapsamında Uluslararası Toplantı Düzenlendi

Bozüyük'te Erasmus+ Projesi Kapsamında Uluslararası Toplantı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Robotik inovasyon' ve 'İstihdam için Avrupa geçidi' konulu Erasmus+ KA210 projesinin Türkiye toplantısı gerçekleştirildi. İspanya ve Macaristan'dan gelen heyet, robotik eğitimler hakkında bilgi aldı ve yerel projeleri ziyaret etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük'te"Erasmus+" projesi kapsamında uluslararası toplantı düzenlendi.

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaşı olduğu ve İspanya Ulusal Gençlik Ajansı (INJU'VE) tarafından kabul edilen 'Robotik inovasyon' ve 'İstihdam için avrupa geçidi' isimli Erasmus+ KA210 projesinin Türkiye toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İspanya ve Macaristan'dan gelen toplam 5 kişilik heyet katıldı. Görüşmelerde, proje kapsamında yürütülecek çalışmalar ve eğitim içerikleri karara bağlandı. Program kapsamında yabancı heyet, ilçede düzenlenen robotik eğitimler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü ziyaret eden misafirler, ilçede gençlere yönelik gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi edindi.

Resmi ziyaretlerin ardından heyet, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezerek robotik alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rize'de yağış, sel ve heyelan! Vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı

Görüntü korkunç! Bir ilimiz geceyi uyumadan geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama

Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.