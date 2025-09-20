Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük'te"Erasmus+" projesi kapsamında uluslararası toplantı düzenlendi.

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaşı olduğu ve İspanya Ulusal Gençlik Ajansı (INJU'VE) tarafından kabul edilen 'Robotik inovasyon' ve 'İstihdam için avrupa geçidi' isimli Erasmus+ KA210 projesinin Türkiye toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İspanya ve Macaristan'dan gelen toplam 5 kişilik heyet katıldı. Görüşmelerde, proje kapsamında yürütülecek çalışmalar ve eğitim içerikleri karara bağlandı. Program kapsamında yabancı heyet, ilçede düzenlenen robotik eğitimler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü ziyaret eden misafirler, ilçede gençlere yönelik gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi edindi.

Resmi ziyaretlerin ardından heyet, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezerek robotik alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. - BİLECİK