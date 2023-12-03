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Bozüyük'te Engelliler Günü Farkındalık Programı Düzenlendi

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Bozüyük'te Engelliler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen farkındalık programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Engelliler Günü'nün önemi vurgulandı ve etkinlikler gerçekleştirildi. Program sonunda başarılı bir performans sergileyen Harun Yeniçeri'ye plaket takdim edildi.

Bozüyük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelliler Dayanışma Derneği tarafından farkındalık programı düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Engelliler Derneği Başkanı Nursel Topal, Engelliler Günü'nün önemine değinerek, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, "Hepimiz birer engelli adayıyız, herkes engelli olabilir. Engelli kardeşlerimiz sadece bunların farkında olmamızı istiyorlar. Onların da bizden birisi olduğunu, bizim gibi normal hayatın içinde olduklarının fark edilmesini istiyorlar. Bu yüzden bu pazar gününü eğlencenizden, dinlencenizden, özel hayatınızdan, ailenizden ayırıp buraya geldiğiniz için onlar adına bir kez daha teşekkür ediyorum sizlere. Allah herkesi yaratırken dili, dini, göz rengini, vücut ve fiziksel özelliklerini farklı yaratmış. Bunlar kesinlikle bir engel değildir. En büyük engel sevgisizliktir, vicdanlarda olan engeldir, kalplerde olan engeldir, gönüllerde olan engeldir. Biz onlarla gönlümüzde, kalbimizde her zaman beraber olduğumuzu biliyoruz, hissettirmeye çalışıyoruz. Buradaki bütün arkadaşlarım, hemşehrilerim sizler de. Gönül ister ki bu salon dolu olsaydı. Sadece sosyal medyada mesaj atıp günün anlam ve önemini belirtmekle olmuyor. Ama inşallah bu salonlar dolu olacak. Engelli kardeşlerimizin sadece Dünya Engelliler Günü olan 3 Aralık'ta değil, günün her saatinde, ayın her gününde farkında olacağız, beraber yaşayacağız. Bu dünya onlarla ve hep beraber güzel" dedi.

Başkan Yardımcısı Şahinoğlu'nun konuşmasının ardından Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Programda daha sonra 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün tarihçesi okunarak, Engelliler Derneği'nin etkinlikleri adına hazırlanan slayt gösterimi yapıldı. Günün anlam ve önemine uygun şiirlerin okunduğu programda ayrıca zeybek ekibinin gösterisi beğeniyle izlendi. Dernek üyelerinden Harun Yeniçeri'nin şiir dinletisi ilgi ile izlenirken, program konser ile sona erdi.

Programın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, şiir dinletisini sunan Harun Yeniçeri'yi başarılı performansı nedeniyle tebrik ederek, plaket takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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