Bozüyük'te Ekmek Fiyatına Zam Yapıldı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, maliyet artışları nedeniyle 200 gram somun ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekmek fiyatına zam yapıldı. Gelen zammın ardından 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı 12,5 TL'ye çıkarıldı.
Bozüyük ilçesinde ekmek fiyatına zam yapıldı. Maliyetlerin artmasının gerekçe olarak gösterildiği zam sonrasında daha önce 10 TL'ye satılan 200 gram somun ekmeğine 2,5 TL zam yapılarak, fiyatı 12,5TL'ye yükseltildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel