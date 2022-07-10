Bozüyük'te Boztram Projesi fizibilite çalışmaları yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozüyük'te Boztram Projesi fizibilite çalışmaları yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bozüyük'te Boztram Projesi fizibilite çalışmaları yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılacak olan raylı sistem olan Boztram Projesi fizibilite çalışmaları yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılacak olan raylı sistem olan Boztram Projesi fizibilite çalışmaları yapıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, çalışmaları devam eden raylı sistem ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi heyeti ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu'nun makamında yapılan toplantıya İBB Metro İstanbul Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Bölge Şef Yardımcıları Recep Sertbaş ve Ziya Yılmaz katıldı. Toplantıda ilçe merkezinde ulaşımı kolaylaştıracak ve ana cadde üzerinde hizmet verecek olan Boztram Projesi görüşülerek fizibilite çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Bilecik Bozüyük Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title