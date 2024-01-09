Bozüyük'te beklenen kar yağışı başladı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimler beyaza büründü.

Meteorolojiden yapılan tahminler sonrası kar yağışı başladı. İlçede sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar kesintisiz süren yağmur sonrası yağış kar şeklinde devam etti. Hissedilir derecede hava sıcaklığının düşmesinin ardından başlayan kar yağışı yüksek kesimler beyaz örtüsüyle kaplandı. İlçedeki park halinde duran araçların üzeri karla kaplandı. Uzun süredir beklenen kar yağışı vatandaşları mutlu etti.