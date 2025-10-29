Bozüyük'te 'Atatürk' Konulu Fotoğraf Sergisi Açıldı

Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Bozüyük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sürüyor. Bu çerçevede, 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisi düzenlendi. Serginin açılışı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçe protokolü, kurum amirleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Öztürk ve beraberindekiler, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi. Sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı, Cumhuriyet'in ilanı süreci ve milli mücadele yıllarına ait fotoğraflar yer aldı.

Cumhuriyet'in 102'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliğin, genç nesillere Atatürk'ün ideallerini ve Cumhuriyet'in kazanımlarını hatırlatmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. - BİLECİK