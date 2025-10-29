Haberler

Bozüyük'te 'Atatürk' Konulu Fotoğraf Sergisi Açıldı

Bozüyük'te 'Atatürk' Konulu Fotoğraf Sergisi Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Sergi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı ve Cumhuriyet'in ilanı sürecine ait fotoğrafları içeriyor.

Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Bozüyük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sürüyor. Bu çerçevede, 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisi düzenlendi. Serginin açılışı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçe protokolü, kurum amirleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Öztürk ve beraberindekiler, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi. Sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı, Cumhuriyet'in ilanı süreci ve milli mücadele yıllarına ait fotoğraflar yer aldı.

Cumhuriyet'in 102'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliğin, genç nesillere Atatürk'ün ideallerini ve Cumhuriyet'in kazanımlarını hatırlatmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.