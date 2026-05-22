Bilecik'te miniklere trafik eğitimi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Trafik Dedektifleri projesi kapsamında anaokulu öğrencilerine trafik kuralları ve güvenli yolculuk eğitimi verildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında Bozüyük Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrencilere trafikte davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve araç içerisinde güvenli yolculuk konularında eğitim verildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetinde, çocukların küçük yaşta trafik bilinci kazanmasının önemine dikkat çekildi.
Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği yetkilileri, trafik eğitimleriyle çocukların hayat boyu güvenliğini desteklemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BİLECİK