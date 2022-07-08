Bozüyük'te ana cadde kaldırımları yıkanarak bayrama hazırlanıyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ana cadde kaldırımlarında bayram temizliğine başladı.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun talimatları çerçevesinde ilçedeki temizlik çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de hız kazanan çalışmalarda yoğun olarak kullanılan İsmet İnönü Caddesi kaldırımları tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor. Ardından Saraycık Caddesi'nde devam edecek olan çalışmalar araç trafiği ve yaya trafiğine engel olmamak amacıyla gece saatlerinde yapılırken, arazözler yardımı ile ekipler kaldırımları ve yağmur giderleri üzerindeki mazgalları yüksek basınçlı su ile temizliyor. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel