Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bozüyük'te alt yapı çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İlçenin sağlam ve sağlıklı bir altyapıya sahip olabilmesi için ekipler tarafından ihtiyaç görülen noktalarda gerçekleştirilen yeni kanalizasyon hattı yapım çalışmaları devam ederken abone bağlantıları yapılıyor, su ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalar da süratle gideriliyor. Çalışmalar kapsamında 4 Eylül Mahallesi'nde başlatılan yağmur suyu yapım hattı çalışmaları 2'inci etap ile devam ediyor. Çalışmalar sonunda 500'lük koruge borulardan oluşan 400 metrelik yağmur suyu hattı aktif hale gelecek.

Ekipler alt yapıda çeşitli nedenlerle meydana gelen arızalardan vatandaşların etkilenmemesi amacıyla çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürdürüyor. - BİLECİK