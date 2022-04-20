Bozüyük'te 23 Nisan Tipografi Afiş Sergisi düzenlendi - Haberler

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Bozüyük'te 23 Nisan Tipografi Afiş Sergisi düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük'te 23 Nisan Tipografi Afiş Sergisi düzenlendi

Bozüyük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen Tipografi Afiş Sergisi törenle ziyarete açıldı.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen Tipografi Afiş Sergisi törenle ziyarete açıldı.

Bozüyük Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu Tipografi Afiş Sergisi ziyarete açıldı. Serginin açılış törenine Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehpare Tokay Argan, öğrenciler ve davetliler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek incelemelerde bulundu, sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Bozüyük, Çocuk, Yerel, Haberler

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