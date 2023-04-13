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Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Bayram Temizliği Yapıldı

Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Bayram Temizliği Yapıldı

Yerel Haberler

Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Ramazan Bayramı öncesi temizlendi.

Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Ramazan Bayramı öncesi temizlendi.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, terminalin iç bölümlerinde rutin olarak yapılan günlük temizlik çalışmalarının yanı sıra, yaklaşan bayram öncesinde dış cepheleri de temizledi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Bozüyük Belediyesi Ramazan Bayramı Yerel Haberler

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