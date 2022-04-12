Bozüyük Müftülüğü "Halkımızın Acı ve Tatlı Gününde Yanındayız" projesi başlattı - Haberler

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Bozüyük Müftülüğü "Halkımızın Acı ve Tatlı Gününde Yanındayız" projesi başlattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük Müftülüğü 'Halkımızın Acı ve Tatlı Gününde Yanındayız' projesi başlattı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde müftülük tarafından "Halkımızın Acı ve Tatlı Gününde Yanındayız" projesi başlatıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde müftülük tarafından "Halkımızın Acı ve Tatlı Gününde Yanındayız" projesi başlatıldı.

Müftülüğün halkın yanında olduğunu hissettirmek, bir nebzede olsa acılarına ortak olmak amacıyla böyle bir proje başlatıldığını ifade eden İlçe Müftüsü Muammer Ölmez "Personelimiz aracılığı ile öğrendiğimiz cenazelere mümkün olduğunca katılmaya çalıyorum veya arayarak taziyede bulunuyorum. Yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla başlatmış olduğumuz projede cenaze yakınına yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını soruyoruz Vatandaşlar şaşırmış bir ifade ile memnuniyetlerini dile getirerek, bu projenin devam etmesini istiyorlar" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, Yerel, Haberler

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