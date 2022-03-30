Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'nde hazırlıklar sürüyor - Haberler

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Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'nde hazırlıklar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'nde hazırlıklar sürüyor

2. İnönü Zaferi'nin 101. yıldönümü nedeniyle Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'nde yapılacak anma töreni için hazırlıklar sürüyor.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - 2. İnönü Zaferi'nin 101. yıldönümü nedeniyle Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'nde yapılacak anma töreni için hazırlıklar sürüyor.

Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından Akpınar Mahallesi'nde bulunan, İstiklal Savaşı'nın Metristepe-İnönü istikametinde gelişen ve tarihimizde İnönü Savaşları olarak bilinen savaşların geçtiği bölgede yer alan şehitlik içerisinde genel temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde yürüyüş yolları ve şehitlikler süpürülerek temizlendi. Ayrıca şehitliğin duvarları boyanarak daha bakımlı hale getirildi.

1 Nisan Cuma günü yapılacak anma törenleri ilk olarak saat 10.30'da Metristepe Zafer Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması, saygı atışı ve şeref defterinin imzalanması ile başlayacak. Ardından Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'nde devam edecek programda anıta protokol tarafından çelenkler sunulacak. Programın devamında öğrenciler tarafından okunacak şiirler ile protokol üyeleri tarafından yapılacak konuşmalar yer alırken, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak şehitler için dua edilecek. Anma programı şehitlik defterinin imzalanması ve şehitlik ziyareti ile sona erecek. - BİLECİK

Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'nde hazırlıklar sürüyor

Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'nde hazırlıklar sürüyor

Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'nde hazırlıklar sürüyor

Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'nde hazırlıklar sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozüyük Belediyesi, Bozüyük, Yerel, Haberler

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