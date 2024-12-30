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Bozüyük İlçe Stadı Yenilendi, Sporculara Modern Bir Alan Sunuldu

Bozüyük İlçe Stadı Yenilendi, Sporculara Modern Bir Alan Sunuldu
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bozüyük İlçe Stadı'nın güçlendirme ve onarım projesinin tamamlandığını ve stadyumun gençlerin hizmetine sunulduğunu açıkladı. 56 milyon TL'lik yatırım ile stadyum, depreme dayanıklı, modern bir spor kompleksi haline getirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Bozüyük İlçe Stadı Güçlendirme ve Onarım" Projesi tamamlandığı ve stadın dün oynanan müsabakayla kapılarını açtığını söyledi.

Özdemir yaptığı açıklamada, Bozüyük İlçe Stadı yenilenerek, gençlere daha iyi bir spor alanı sunulan yaklaşık 56 milyon TL'lik bir yatırım olduğunu belirtti. Hayata geçirilen proje kapsamında stadyum, baştan aşağı yenilenerek sporseverlere de gün itibariyle oynanan Bozüyük Vitraspor-Sapanca Gençlikspor müsabakasıyla hizmet vermeye başladığı anlatan İl Müdürü Özdemir sözlerine şöyle devam etti;

"Proje kapsamında yapılanlar; betonarme tribün güçlendirmede stadın dayanıklılığı artırıldı ve depreme karşı daha güvenli hale getirildi. Atletizm pisti ve çim saha yenilemeyle sporcuların daha iyi performans göstermeleri için modern bir atletizm pisti ve yeni çim saha yapıldı. Saha aydınlatma ve skorboard yenilenmesiyle gece müsabakalarının sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için yeni aydınlatma sistemi ve skorboard kuruldu. Tribün ve çevre duvarlarının yenilenmesi ve onarımıyla seyircilerin daha konforlu bir şekilde maç izlemesi için tribünler yenilendi ve çevre duvarları onarıldı. Bu önemli yatırımla Bozüyük'e modern bir spor kompleksi kazandırılmış oldu. Yenilenen stadyum, hem profesyonel sporcuların hem de amatör sporcuların hizmetine sunularak sporun daha fazla yaygınlaşmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için önemli bir merkez haline gelecek. Bozüyük halkı ve sporseverler, yenilenen stadyum sayesinde daha keyifli ve kaliteli zaman geçirme imkanı bulacaklar." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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