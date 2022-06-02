Bozüyük HEM yıl sonu sergisi açıldı - Haberler

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Giyim ve El Sanatları yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezinde yaygın eğitim haftası etkinliklerinin ilk gününde kurumda yıl boyunca devam eden giyim ve el sanatları kurslarına devam eden kursiyerlerin yaptığı ürünlerden oluşan sergi açıldı. Konferans salonunda başlayan sergi açılış programı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam'ın açılış konuşmasıyla başladı. Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri ve kursiyerlerinin yer aldığı "Halk Eğitim İçin Çal" klibi izlendi. Giyim ve el sanatları kursunda üretilen keçe ve çocuk giysileri defilesi düzenlendi. Ardından müzik öğretmenleri Muharrem Semah Açıkel, Arzu Elmacı, Salim Can Kahraman tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan halk oyunları kurslarında eğitim alan kursiyerler tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi. Konferans salonundaki programların ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi. Ziyaretçilerden büyük beğeni alan sergi, 5 Haziran 2022 tarihine kadar saat 09: 00-20: 00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacağı belirtildi.

Serginin açılış programına, Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel