'Bozüyük Gençliği Şehitlerin İzinde' adlı program yoğun ilgi gördü

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftülüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle Merkez Kapalı Spor Salonunda 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü dolayısıyla 'Bozüyük Gençliği Şehitlerin İzinde' adlı program yapıldı.

Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Soğukpınar Hafızlık Erkek Kur'an Kursu mezun öğrencisi Hafız Kutluhan Petek'in okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Yoğun katılımın olduğu programda Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez'in günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından Mehteran gösterimi yapıldı. Soğukpınar Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu ile Kumralabdal Yatılı Hafızlık Kız Kur'an kursunda hafızlığını tamamlayıp sınavda başarılı olan öğrencilere verilen hafızlık belgesi töreni, Çanakkale Zaferi ile alakalı şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere verilen hediyelerin ardından Din Hizmetleri Uzmanı Şenol Turan'ın duası ile program sona erdi.

Programa Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Belediye Başkan yardımcısı Ali Şahinoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK