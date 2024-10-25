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Bozüyük Fen Lisesi Öğrencileri Anı Evi'ni Ziyaret Etti

Bozüyük Fen Lisesi Öğrencileri Anı Evi'ni Ziyaret Etti
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Bozüyük Fen Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi'ni ziyaret ederek bilgi aldılar ve bahçede uçurtma uçurarak eğlenceli bir gün geçirip görsel bir şölen oluşturdu.

Bozüyük Fen Lisesi öğrencileri, Anı Evi'ni ziyaret ederek bahçesinde uçurtma uçurdular.

Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Osmanlı'nın son yüzyılı ile başlayıp 1. Dünya Savaşı, İnönü Savaşları, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin ilanı ile tamamlanan sürecin izlerinin sürüleceği Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi'ni Bozüyük Fen Lisesi öğrencileri öğretmenleri eşliğinde ziyaret etti. Anı Evi sorumlusu arkeolog Emre Algın ve Rehber Mehmet Ertan Karaltı öğrencilere bilgi vererek sorularını yanıtladılar. Ziyaretin ardından öğrenciler yanlarında getirdikleri rengarenk uçurtmaları uçurarak gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdular. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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