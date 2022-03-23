Bozüyük'e yapılacak yatırımlar görüşüldü

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, bağlı olduğu bakanlıktan gelen bir heyet ile birlikte Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bakanlıktan gelen heyet ile birlikte bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette Yeşilkent'te bulunan eski hastanenin üniversite öğrencileri için öğrenci yurdu yapılması ile ilgili görüşmeler yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel