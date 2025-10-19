Bozüyük Çarşısında Protokol Üyelerinden Esnafa Moral Ziyareti

Bozüyük çarşısında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen protokol üyeleri, samimi sohbetlerle ilçenin gönül atmosferini paylaştı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük çarşısında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında esnafla selamlaşan protokol üyeleri, vatandaşlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Samimiyet ve güler yüzle karşılanan heyet, Bozüyük'ün sıcak ve içten atmosferini bir kez daha hissetti. Vatandaşlar, ziyaretin kendilerine moral verdiğini ifade ederken, protokol üyeleri de halkın yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bozüyük çarşısındaki ziyaret, karşılıklı hoş sohbet ve fotoğraf çekimleri ile sona erdi. - BİLECİK