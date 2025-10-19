Haberler

Bozüyük Çarşısında Protokol Üyelerinden Esnafa Moral Ziyareti

Bozüyük Çarşısında Protokol Üyelerinden Esnafa Moral Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi ve diğer protokol üyeleri, Bozüyük çarşısında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. Ziyaretin, bölge halkına moral verdiği belirtildi.

Bozüyük çarşısında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen protokol üyeleri, samimi sohbetlerle ilçenin gönül atmosferini paylaştı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük çarşısında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında esnafla selamlaşan protokol üyeleri, vatandaşlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Samimiyet ve güler yüzle karşılanan heyet, Bozüyük'ün sıcak ve içten atmosferini bir kez daha hissetti. Vatandaşlar, ziyaretin kendilerine moral verdiğini ifade ederken, protokol üyeleri de halkın yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bozüyük çarşısındaki ziyaret, karşılıklı hoş sohbet ve fotoğraf çekimleri ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu

Bizzat Trump duyurdu! ABD denizaltıyı böyle vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.