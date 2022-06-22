Bozüyük Çarşı Meydan Projesi çalışmaları başladı - Haberler

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Bozüyük Çarşı Meydan Projesi çalışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük Çarşı Meydan Projesi çalışmaları başladı

Bozüyük ilçe merkezinde yapılması planlanan ancak yapım çalışmalarına bir süre ara verilen Bozüyük Çarşı Meydan Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı.

Bozüyük ilçe merkezinde yapılması planlanan ancak yapım çalışmalarına bir süre ara verilen Bozüyük Çarşı Meydan Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı.

Bozüyük Çarşı Meydan Projesi'nin devamı için Belediye Başkanlığı makamında yapılan toplantıda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı İkmal İnşaatı ihalesini kazanan M.S.Ç. İnşaat sahibi Mehmet Salih Çelik ve teknik personel ile bir araya geldi. Bozüyük Belediyesi'nin en önemli yatırım projelerinden birisi olan Bozüyük Çarşı Meydan projesinde ihale sürecinin tamamlanması ve belediye ile firma arasındaki protokolün karşılıklı olarak imzalanmasının ardından büyük bir hızla çalışmalara başlandı. Toplantıda inşaatın mevcut durumu ve yapılması gerekenler masaya yatırılarak fikir alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Yerel Haberler

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